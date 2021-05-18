公司指，收入及純利創新高，主因集團業務在疫情期間受惠於在家工作和留家抗疫的訂單。三個產品類別全部錄得收入增長，同時盈利能力因有效控制成本而得到進一步支持。儘管上半年全球供應鏈受阻，以及第四季半導體及其他電子零件的供應短缺加劇，集團仍然錄得正面業績。

不過，公司指難以對2022財年收入作出預測，雖然所有產品線的訂單情況均甚為穩健，但全球物料供應的不穩定狀況可能影響集團迎合需求的能力。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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