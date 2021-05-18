偉易達去年多賺21%創新高 息74美仙
文章日期：2021年5月18日 16:44
偉易達（0303）公布去年度業績，純利増21.1%至歷史新高的2.3億美元，末期股息每股74美仙，全年股息總額為歷史新高91美仙，按年上升71.7%。期內收入增加9.5%至歷史新高23.72億美元。
公司指，收入及純利創新高，主因集團業務在疫情期間受惠於在家工作和留家抗疫的訂單。三個產品類別全部錄得收入增長，同時盈利能力因有效控制成本而得到進一步支持。儘管上半年全球供應鏈受阻，以及第四季半導體及其他電子零件的供應短缺加劇，集團仍然錄得正面業績。
不過，公司指難以對2022財年收入作出預測，雖然所有產品線的訂單情況均甚為穩健，但全球物料供應的不穩定狀況可能影響集團迎合需求的能力。
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方式：以Zoom視像會議進行
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合辦：明報財經 及 王道財經
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