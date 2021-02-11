恒指今早高開243點見全日低位，早市曾升最多423點，高見28617點，升穿10天線(28304.07點)及20天線(28570.26點)，但在50天線(28683.01點)前受壓，升幅收窄，午後未有突破，維持全日179點的高低波幅。

恒指收市升399點或1.42%，報28593點，成交金額1305億元，較上日減少10.37%，金額是5月5日1011.98億元成交後最少；國指升150點或1.43%，報10654點。恒生科技指數收報7817點，升1.53%。

恒指連升3日，累計升875.14點，今日收市報28593.81點，是2021年5月10日後收市新高。

藍籌51隻升，4隻下跌。申洲國際（2313）升5.78%，收報183元，是升幅最大的藍籌，匯控（0005）升1.34%，收報49.2元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻31點；長實集團（1113）跌2.8%，收報48.65元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低8點。

恒生科技指數成份股26隻升，4隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是同程藝龍（0780）收報20.2元，升12.22%；跌幅最大的是中芯（0981）收報23元，跌1.08%。

北水南下合計淨流入43.77億元，較上日減少48.24%，連續第6日流入，累計流入365.61億元。

午後消息股表現

網易（9999）首度從Sony Music 獲得音樂授權協議。網易收報165元，升0.67%。

國泰（0293）4月載客量升63% 5月下旬恢復福州及杭州航班。收報6.51元，升1.88%。

優品360（2360）發盈喜，純利按年增不少於5倍 獲保就業補貼3177萬元。優品360創52周高，高見2.56元，收報2.49元，升2.04%。

今早及隔晚消息股表現

上海出口集裝箱運價指數連升4周 創歷史新高。海豐國際（1308）收報28.4元，升2.71%；中遠海控（1919）收報17.88元，升4.56%；東方海外（0316）報125.4元，升1.1%。

阿里巴巴（9988）投資越南Masan Group旗下零售業務。阿里巴巴收報207.6元，升1.07%。

萬國數據（9698）擬收購GLP數據中心業務，估值776億元。收報76.5元，升6.55%。

澳博（0880）公布，凱旋門娛樂變為梁安琪旗下公司，正評估影響。收報8.69元，升0.58%。

與華為達成遊戲業務戰略合作，中手游（0302）曾飈一成，收報3.44元，升5.85%。

傳亞馬遜正在商談收購美高梅。美高梅中國（2282）收報11.36元，升1.79%。

非凡中國（8032）折讓約6.54%減持6000萬股李寧（2331）。非凡中國收報0.64元，升4.9%；李寧收報65.85元，跌3.23%。

中移動（0941）落實「回A」 擬發9.6億股A股上交所掛牌。收報50.1元，升2.66%。

大快活（0052）發盈喜，料全年盈利升1.5倍。收報17.54元，升1.74%。

億勝生物科技（1061）首4個月收入升2.42倍。收報5.33元，升2.5%。

震雄集團（0057）發盈喜，料全年盈利按年大增1.1倍。收報2.62元，升6.5%。

人瑞人才（6919）公布，截至首季末外包員工錄近3.64萬人，按年增42%。收報23.75元，升2.81%。

時代鄰里（9928）獲控股股東斥456萬元增持。收報5.63元，升7.24%。

恒安國際（1044）公布，許連捷結束36年行政總裁職務，許清流接任。收報51.75元，升1.17%。

同程藝龍（0780）公布，首季轉盈，賺1.7億人幣。收報20.2元，升12.22%。

破頂股表現

教育股破頂，包括，中教控股（0839）創上市新高，見20.3元，收報19.86元，升6.2%；宇華教育（6169）創上市新高，見8.4元，收報8.19元，升5.54%。

醫療醫藥股破頂，包括，現代牙科（3600）創上市新高，見5.21元，收報5.18元，升8.6%；金斯瑞（1548）創52周高，見25.65元，收報25.1元，升2.87%；石藥集團（1093）創52周高，見11.44元，收報11.16元，升2.57%；神威藥業（2877）創52周高，見6.97元，收報6.95元，升6.27%；康臣葯業（1681）創52周高，見5.65元，收報5.58元，升5.68%。

其他破頂股包括，九龍倉集團（0004）創52周高，見24.55元，收報24.45元，升2.73%；置富（0778）創52周高，見8.3元，收報8.16元，升0.12%；威雅利（0854）創52周高，見3.76元，收報3.74元，升5.35%。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

其他報道

中國據報正制訂華融重組方案 境內外債券投資人或面臨重大損失

網易首度從Sony Music 獲得音樂授權協議

大摩降恒指目標價至29200點

東軟醫療系統籌備在港IPO 集資最多38億

Cathie Wood接近沽清蘋果 買入Twitter

馬斯克失落全球第二富豪寶座

WeLab Bank推私貸與存款掛鈎產品 存貸利率一樣

IEA：應停止開發新油田 以實現2050年淨零排放目標

《紐時》踢爆蘋果擬「跪低」將中國用戶數據儲存在國企旗下伺服器

騰訊音樂證受中國嚴格監管 將遵守反壟斷等各項法規

AT&T剝離華納媒體 與Discovery合併 規模430億美元

國泰4月載客量升63% 5月下旬恢復福州及杭州航班

恒指半日升351點 藥股強勢 中生製藥升4.8%

優品360純利按年增不少於5倍 獲保就業補貼3177萬元