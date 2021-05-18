中國據報正制訂華融重組方案 境內外債券投資人或面臨重大損失
文章日期：2021年5月18日 16:09
《紐約時報》引述消息人士報道，中國政府正處於制訂華融重組方案的初期，這個重組計劃將需要境內外的債券持有人承擔重大損失。
報道指，中國尚未敲定全面重組華融業務的時間表，但官方將力求打破對境內外債券投資人本金的剛性兌付。對於華融困境進行重組形成的新主體，政府很可能會注入一些資金，但並不計劃通過注資兌付全部債券。
中國華融的資本市場危機自4月初宣布延期公佈年度業績以來愈演愈烈，目前多只境外美元債每1美元面值的價格已不足70美分，如2026年到期的票息4.625%的美元債買價連跌數日後位於約67.4美分。
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