報道指，中國尚未敲定全面重組華融業務的時間表，但官方將力求打破對境內外債券投資人本金的剛性兌付。對於華融困境進行重組形成的新主體，政府很可能會注入一些資金，但並不計劃通過注資兌付全部債券。

中國華融的資本市場危機自4月初宣布延期公佈年度業績以來愈演愈烈，目前多只境外美元債每1美元面值的價格已不足70美分，如2026年到期的票息4.625%的美元債買價連跌數日後位於約67.4美分。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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