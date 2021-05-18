根據騰訊音樂與網易的聲明，Sony Music已同意將音樂平行授權給這兩家公司，結束了與中國領先音樂流媒體服務的獨家協議；網易是騰訊音樂的最大競爭對手。之前，環球音樂集團也於去年8月公佈了與這兩個中國平台的類似安排。

網易將與Sony Music在音樂發行、音樂流媒體和線上卡拉OK等領域進行合作。該唱片公司還將在同樣的地區與騰訊音樂合作，將雙方分銷協議延續多年。

今年4月曾有報道指，作為對國內互聯網巨頭的反壟斷整頓的一部分，中國準備對騰訊罰款。騰訊音樂首席戰略官葉卓東表示，公司近月面臨更嚴密審查，並且一直在配合監管機構的工作。

報道又指，調查部分集中在騰訊音樂娛樂集團身上，監管機構已通知騰訊，它應放棄獨家音樂權利。2月亦曾有報道稱，中國反壟斷機構曾調查騰訊與全球三大唱片公司的交易，但後來調查擱置。

騰訊現報606.5元，升0.99%；網易現報163.5元，跌0.24%。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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