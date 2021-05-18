網易首度從Sony Music 獲得音樂授權協議
文章日期：2021年5月18日 15:49
內地反壟斷大局下，網易（9999）首度從Sony Music 獲得音樂授權協議。
根據騰訊音樂與網易的聲明，Sony Music已同意將音樂平行授權給這兩家公司，結束了與中國領先音樂流媒體服務的獨家協議；網易是騰訊音樂的最大競爭對手。之前，環球音樂集團也於去年8月公佈了與這兩個中國平台的類似安排。
網易將與Sony Music在音樂發行、音樂流媒體和線上卡拉OK等領域進行合作。該唱片公司還將在同樣的地區與騰訊音樂合作，將雙方分銷協議延續多年。
今年4月曾有報道指，作為對國內互聯網巨頭的反壟斷整頓的一部分，中國準備對騰訊罰款。騰訊音樂首席戰略官葉卓東表示，公司近月面臨更嚴密審查，並且一直在配合監管機構的工作。
報道又指，調查部分集中在騰訊音樂娛樂集團身上，監管機構已通知騰訊，它應放棄獨家音樂權利。2月亦曾有報道稱，中國反壟斷機構曾調查騰訊與全球三大唱片公司的交易，但後來調查擱置。
騰訊現報606.5元，升0.99%；網易現報163.5元，跌0.24%。
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