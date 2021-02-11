大摩降恒指目標價至29200點
文章日期：2021年5月18日 15:42
摩根士丹利今日發表報告，把恒指基本情況下的目標價從29600點降至29200點，最牛的情況為34600點，亦較此前的38900點預測大幅下調，而最熊的情況為22320點，則較此前的預測21600點有所上調。
大摩指，基於數個原因，對中國股票市場保持審慎態度，第一是盈利預測的上升空間已經有限，在再通脹的環境下會有利潤壓力；第二是人民幣兌美元的預期走弱；第三是流動性趨勢限制了估值上調；第四是互聯網行業有監管收緊的不確定性。
該行認為，未來股市下行的風險包括美國提早實行《外國公司問責法案》，以致更多ADR有退市風險；信貸環境過度收緊；及疫情較預期差以致影響各國經濟復蘇。
從市場而言，該行繼續看好A股，多於境外中資股，因境內市場股價較低，亦預期A股市場未來會持續改革以改善流動性及可投資性。
從行業而言，大摩看好受惠再通脹的行業，例如原材料、工業及銀行，同時看好休閒消費及耐用品，把醫藥及生物科技行業的評級，一舉從減持升至與大市同步。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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