大摩指，基於數個原因，對中國股票市場保持審慎態度，第一是盈利預測的上升空間已經有限，在再通脹的環境下會有利潤壓力；第二是人民幣兌美元的預期走弱；第三是流動性趨勢限制了估值上調；第四是互聯網行業有監管收緊的不確定性。

該行認為，未來股市下行的風險包括美國提早實行《外國公司問責法案》，以致更多ADR有退市風險；信貸環境過度收緊；及疫情較預期差以致影響各國經濟復蘇。

從市場而言，該行繼續看好A股，多於境外中資股，因境內市場股價較低，亦預期A股市場未來會持續改革以改善流動性及可投資性。

從行業而言，大摩看好受惠再通脹的行業，例如原材料、工業及銀行，同時看好休閒消費及耐用品，把醫藥及生物科技行業的評級，一舉從減持升至與大市同步。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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