東軟醫療系統籌備在港IPO 集資最多38億
文章日期：2021年5月18日 15:31
彭博社引述消息報道，東軟醫療系統正考慮在港IPO，最快今年底上市，集資4至5億美元(約38億港元)，目前正與顧問籌劃上市事宜。該公司去年撤回上海科創板上市申請。
報道引述消息指，相關籌劃仍處於初期階段，籌資規模和上市時間等具體細節依然存在變數。東軟醫療一位代表沒有即時回覆置評請求。
「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年5月25日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年5月28日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm
截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
其他報道
《紐時》踢爆蘋果擬「跪低」將中國用戶數據儲存在國企旗下伺服器
AT&T剝離華納媒體 與Discovery合併 規模430億美元