Cathie Wood接近沽清蘋果 買入Twitter
文章日期：2021年5月18日 15:13
彭博社報道，根據基金每日更新的交易數據，Ark Investment Management於周一接近沽清所持的蘋果股份。
按Ark 網站顯示，Cathie Wood旗下唯一還持有蘋果公司股票的Ark Fintech Innovation ETF，出售了188455股蘋果股票，現在只持有2702股。該ETF在5月10日已將蘋果持股削減近三分之一。
Ark ETF減持的還包括 301,200股Yeahka；212,337股Guidewire Software shares；184,227股KE Holdings ADRs；156,192股Agora ADRs。
買入的包括101萬股Twitter；737,283股Palantir Technologies；259,897股Coinbase Global；146,969股DraftKings；191,904股Recursion Pharmaceuticals。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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