按Ark 網站顯示，Cathie Wood旗下唯一還持有蘋果公司股票的Ark Fintech Innovation ETF，出售了188455股蘋果股票，現在只持有2702股。該ETF在5月10日已將蘋果持股削減近三分之一。

Ark ETF減持的還包括 301,200股Yeahka；212,337股Guidewire Software shares；184,227股KE Holdings ADRs；156,192股Agora ADRs。

買入的包括101萬股Twitter；737,283股Palantir Technologies；259,897股Coinbase Global；146,969股DraftKings；191,904股Recursion Pharmaceuticals。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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