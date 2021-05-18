《彭博》報道，特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克早前於Twitter上發文指，由於環境原因，不再接受以比特幣購買Tesla汽車。受消息影響，比特幣一度急跌，Tesla股價亦同時插水，馬斯克亦因此失去全球第二富豪的紀錄。