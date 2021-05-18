馬斯克失落全球第二富豪寶座
文章日期：2021年5月18日 15:00
《彭博》報道，特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克早前於Twitter上發文指，由於環境原因，不再接受以比特幣購買Tesla汽車。受消息影響，比特幣一度急跌，Tesla股價亦同時插水，馬斯克亦因此失去全球第二富豪的紀錄。
據報，截至周一止，Tesla股價下跌了2.2%，令馬斯克身家被全球最大奢侈品集團LVMH的行政總裁阿爾諾（Bernard Arnault）超前，失落全球第二富豪的寶座。
根據彭博億萬富豪指數，截至今年3月，馬斯克位列榜首位置，現時其身家約1606億美元，較1月份高位回落24%。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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