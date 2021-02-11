IEA：應停止開發新油田 以實現2050年淨零排放目標
文章日期：2021年5月18日 14:48
國際能源署(IEA)在為定於11月召開的第26屆聯合國氣候變化大會(COP26)準備的報告中表示，若要實現2050年淨零排放，需要立即停止對新油氣項目投資。
IEA指，在未來十年中，能源效率每年的提高速度必須達到三倍。每天要安裝的光伏面板規模，要與世界上最大的太陽能發電園區相當，每天持續並一直到2030年。若成事，在三十年內，化石燃料的作用應完全逆轉，從目前佔全球能源需求的80%，降到本世紀中葉減少到僅僅20%。
IEA又稱，要達標亦需立即停止投資新油氣項目，另外，亦不應新建燃煤發電站，除非擁有捕獲排放的技術。
IEA稱，到2035年，需停止銷售內燃機新車，並提高電動汽車的使用，由目前的5%提高到2030年的60%。到2050年，石油需求應大降至2400萬桶/天，並且再也不能超過兩年前見到的近1億桶的水平。
國際能源署署長Fatih Birol表示，該路線圖顯示出能達到目標所需採取的優先行動，認為達標機會有限但仍有實現可能性，稱這「也許是人類曾面臨的最大挑戰」。
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