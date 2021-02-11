IEA指，在未來十年中，能源效率每年的提高速度必須達到三倍。每天要安裝的光伏面板規模，要與世界上最大的太陽能發電園區相當，每天持續並一直到2030年。若成事，在三十年內，化石燃料的作用應完全逆轉，從目前佔全球能源需求的80%，降到本世紀中葉減少到僅僅20%。

IEA又稱，要達標亦需立即停止投資新油氣項目，另外，亦不應新建燃煤發電站，除非擁有捕獲排放的技術。

IEA稱，到2035年，需停止銷售內燃機新車，並提高電動汽車的使用，由目前的5%提高到2030年的60%。到2050年，石油需求應大降至2400萬桶/天，並且再也不能超過兩年前見到的近1億桶的水平。

國際能源署署長Fatih Birol表示，該路線圖顯示出能達到目標所需採取的優先行動，認為達標機會有限但仍有實現可能性，稱這「也許是人類曾面臨的最大挑戰」。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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