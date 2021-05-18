「GoFlexi」產品的貸款金額由最低1萬港元至最高100萬港元，可分6個月至60個月償還。由即日起至7月17日期間有推廣優惠，除了年息最低1.68厘外，客戶於其核心賬戶的相關存款年利率，亦可與該貸款之實際年利率掛鈎。年利率獎賞按每月平均核心帳戶餘額及貸款實際年利率計算，年利率上限為5厘。

值得留意是，1.68厘最低年利率，適用於貸款額10萬元或以上，及貸款年期12個月或以上，亦要於優惠期內提取貸款。而與貸款利率掛鈎的存款餘額，以未償貸款金額的50%為上限。

WeLab Bank行政總裁李家達表示，此項產品可說是香港首創的同類產品，希望為客戶提供更大的靈活性，享低息貸款同時亦可享受高息

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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