騰訊音樂證受中國嚴格監管 將遵守反壟斷等各項法規
文章日期：2021年5月18日 13:39
路透報道，騰訊音樂證實正面臨中國監管方更嚴格的監管，並一直與監管機構積極配合和溝通，致力遵守「包括反壟斷相關法律在內的」各項法規。
騰訊音樂首席戰略官葉卓東（Tony Yip）在電話會議上表示，「近幾個月，我們受到有關機構越來越多的監管審查，並一直與有關監管機構積極配合和溝通。」自上月中國對國內互聯網巨頭展開廣泛的反壟斷行動，這是騰訊首次就事件作公開回應，但並沒有進一步評論或預測罰款或監管結果。
受惠其音樂流平台訂閱和廣告營收強勁增長，騰訊音樂昨日公布季度盈利和收入均超過預期，但月度活躍用戶數下降。
「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年5月25日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年5月28日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm
截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
其他報道
David Webb：若凍結黎智英資產 須證明其從中獲取甚麼利益
Michael Burry 沽空Tesla 相關倉位價值5.34億美元