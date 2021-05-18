報導引述了蘋果回應指，公司遵守中國法律，並盡其所能確保客戶數據安全，公司從未在中國或其他任何合經營地方損害客戶及其數據的安全。

蘋果公司曾在2017年公布要建立貴陽數據中心，以加快向中國用戶提供iCloud等服務的速度，並遵守中國要求跨國公司在中國境內存儲信息的法律。該公司當時表示數據中心將由公司與貴州省共同創建的實體合作建立和運營。

據《紐約時報》報導，蘋果還主動封鎖了一些在中國App Store中的應用程式，因為管理人員擔心這些應用程序可能會引起中國當局的批評和壓制。而在過去數年間，成千上萬的應用程式已從蘋果的中國App Store中消失了。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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