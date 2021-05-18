《紐時》踢爆蘋果擬「跪低」將中國用戶數據儲存在國企旗下伺服器
文章日期：2021年5月18日 13:49
據《紐約時報》報導，蘋果公司將來自中國客戶的數據儲存在一家中國國企旗下的伺服器中，或使中國政府更易獲得當中的資料。在本周一，《泰晤士報》則援引一份蘋果公司的內部文件，並與其現任及前僱員，以及網絡安全專家進行採訪。該文件顯示，為響應2017設立的中國《網絡安全法》的要求，蘋果公司在過去五年作出了數項讓步，當中包括此項數據交易。
報導引述了蘋果回應指，公司遵守中國法律，並盡其所能確保客戶數據安全，公司從未在中國或其他任何合經營地方損害客戶及其數據的安全。
蘋果公司曾在2017年公布要建立貴陽數據中心，以加快向中國用戶提供iCloud等服務的速度，並遵守中國要求跨國公司在中國境內存儲信息的法律。該公司當時表示數據中心將由公司與貴州省共同創建的實體合作建立和運營。
據《紐約時報》報導，蘋果還主動封鎖了一些在中國App Store中的應用程式，因為管理人員擔心這些應用程序可能會引起中國當局的批評和壓制。而在過去數年間，成千上萬的應用程式已從蘋果的中國App Store中消失了。
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