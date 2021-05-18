國泰4月載客量升63% 5月下旬恢復福州及杭州航班
文章日期：2021年5月18日 12:13
國泰航空（0293）公布，4月份載客22,404人次，按年上升63.2%，但相比2019年4月疫情前的水平下跌99.3%。收入乘客千米數按年上升32.6%，但與2019年4月相比減少99.1%。乘客運載率增加2.5個百分點24.2%，以可用座位千米數計算的運力亦上升18.9%，唯較2019年4月下跌 96.8%。今年首四個月，載客人次較去年同期下跌97.9%，運力下跌90.2%，而收入乘客千米數則下跌97.7%。
貨運量方面，月內集團運載73,113萬公噸貨物及郵件，較去年同月跌13.6%。月內的貨物及郵件收入噸千米數按年減少31.3%。運載率上升12.5個百分點至83%。以可用貨物及郵件噸千米數計算的運力則削減41.7%。今年首四個月，載貨量較去年同期下跌26.7%，運力下跌40%，而貨物及郵件收入噸千米數則下跌27.5%。
國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，4月份的客運需求非常疲弱，每日平均僅接載747名乘客，雖較上月微升，但整月的乘客量仍處於低水平。
政府於4月下旬擴展「回港易」計劃後，由內地回港的客運需求有所改善，國泰將於5月下旬恢復福州及杭州航班。然而，客運業務仍然受到旅遊限制影響，包括政府由4月中旬起暫停所有菲律賓航班抵港。
國泰收報6.46元，升1.09%。
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