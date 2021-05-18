貨運量方面，月內集團運載73,113萬公噸貨物及郵件，較去年同月跌13.6%。月內的貨物及郵件收入噸千米數按年減少31.3%。運載率上升12.5個百分點至83%。以可用貨物及郵件噸千米數計算的運力則削減41.7%。今年首四個月，載貨量較去年同期下跌26.7%，運力下跌40%，而貨物及郵件收入噸千米數則下跌27.5%。

國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，4月份的客運需求非常疲弱，每日平均僅接載747名乘客，雖較上月微升，但整月的乘客量仍處於低水平。

政府於4月下旬擴展「回港易」計劃後，由內地回港的客運需求有所改善，國泰將於5月下旬恢復福州及杭州航班。然而，客運業務仍然受到旅遊限制影響，包括政府由4月中旬起暫停所有菲律賓航班抵港。

國泰收報6.46元，升1.09%。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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