恒指半日升351點 重上10天線 藥股強勢 中生製藥升4.8%
文章日期：2021年5月18日 12:12
恒指今早高開243點見半日低位，其後一路向上，最多曾升423點，高低波幅179點。恒指重上10天線(28299.21點)，20天線(28567.83點)暫得而復失。
恒指半日升351點或1.25%，報28545點，成交金額720億元；國指升128點或1.22%，報10632點。恒生科技指數收報7772點，升0.95%。
藍籌51隻升，4隻下跌。中生製藥（1177）升4.86%，收報8.84元，是升幅最大的藍籌，港交所（0388）升2.52%，收報456.2元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻32點；長實集團（1113）跌2.6%，收報48.75元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低7點。
恒生科技指數成份股25隻升，6隻下跌。升幅最大的是同程藝龍（0780）收報19.78元，升9.89%；跌幅最大的是中芯（0981）收報22.8元，跌1.94%。
北水南下合計淨流入19.58億元，較上日減少76.85%，連續第6日流入，累計流入341.42億元。
多間公司公布業績，績前表現如下，百度（9888）收報188.6元，升3.06%；網易（9999）收報164.9元，升0.61%；中通快遞（2057）收報239.6元，跌1.1%。
上海出口集裝箱運價指數連升4周，創歷史新高。中遠海運港口（1199）收報6.76元，升1.96%；中遠海控（1919）收報17.9元，升4.68%；海豐國際（1308）收報28.45元，升2.89%。
阿里巴巴（9988）投資越南Masan Group旗下零售業務。阿里巴巴收報207.4元，升0.97%。
萬國數據（9698）擬收購GLP數據中心業務，估值776億元。收報76.2元，升6.13%。
澳博（0880）公布，凱旋門娛樂變為梁安琪旗下公司，正評估影響。收報8.69元，升0.58%。
與華為達成遊戲業務戰略合作，中手游（0302）曾飈一成，收報3.49元，升7.38%。
傳亞馬遜正在商談收購美高梅。美高梅中國（2282）收報11.38元，升1.97%。
非凡中國（8032）折讓約6.54%減持6000萬股李寧（2331）。非凡中國收報0.67元，升9.8%；李寧收報65.45元，跌3.82%。
中移動（0941）落實「回A」 擬發9.6億股A股上交所掛牌。收報50.6元，升3.69%。
大快活（0052）發盈喜，料全年盈利升1.5倍。收報17.68元，升2.55%。
億勝生物科技（1061）首4個月收入升2.42倍。收報5.37元，升3.27%。
震雄集團（0057）發盈喜，料全年盈利按年大增1.1倍。收報2.58元，升4.8%。
人瑞人才（6919）公布，截至首季末外包員工錄近3.64萬人，按年增42%。收報24元，升3.89%。
時代鄰里（9928）獲控股股東斥456萬元增持。收報5.66元，升7.81%。
恒安國際（1044）公布，許連捷結束36年行政總裁職務，許清流接任。收報51.8元，升1.27%。
同程藝龍（0780）公布，首季轉盈，賺1.7億人幣。收報19.78元，升9.89%。
破頂股表現
醫療醫孳股破頂，包括，現代牙科（3600）創上市新高，見5.13元，收報5.11元，升7.13%；金斯瑞（1548）創52周高，見25.65元，收報25.3元，升3.69%；石藥集團（1093）創52周高，見11.44元，收報11.18元，升2.76%；神威藥業（2877）創52周高，見6.97元，收報6.84元，升4.59%；康臣葯業（1681）創52周高，見5.45元，收報5.45元，升3.22%。
其他破頂股包括，九龍倉集團（0004）創52周高，見24.55元，收報24.5元，升2.94%；置富（0778）創52周高，見8.3元，收報8.26元，升1.35%；威雅利（0854）創52周高，見3.75元，收報3.7元，升4.23%。
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日期：2021年5月25日 (星期二)
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截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
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合辦：明報財經 及 王道財經
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