優品360純利按年增不少於5倍 獲保就業補貼3177萬元
文章日期：2021年5月18日 12:11
零食股優品360（2360）發盈喜，截至3月底的財年（2020/2021）純利按年大幅增長不少於5倍，主要因為零售店鋪之整體銷售額按年大幅增長；及集團於截至三月底的財年領取了政府發放的「保就業」計劃相關補貼約3177.2萬元。
在截至2020年三月底的財年（2019/2020）優品360純利為1210萬元，意味在2021/2021財年集團純利至少為7260萬元。
優品360今日早市收跌4.1%，報2.34元，曾高見2.56元。
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方式：以Zoom視像會議進行
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合辦：明報財經 及 王道財經
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