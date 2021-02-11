報道指，合併後公司規模更大，這項協議使得WarnerMedia的HBO Max除了本身的全球6,400萬訂閱用戶之外，添加了Discovery的1,500萬個訂閱用戶。更有機會與Netflix及迪士尼(Walt Disney)一較高下。現時Netflix與迪士尼各有2.07億與1.03億的訂閱用戶。

據知情人士透露，AT&T曾考慮過多種選擇，包括與ViacomCBS 以及康卡斯特(Comcast)旗下NBCUniversal等其餘流媒體企業合併，但最終認為Discovery的媒體資產更好，監管阻礙更少，而決定交易。

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