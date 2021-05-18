上海出口集裝箱運價指數連升4周 創歷史新高
文章日期：2021年5月18日 11:48
內地出口運費指數再創新高，根據上海航交所最新公布截至上周五的一周數據，上海出口集裝箱運價指數(Shanghai Shipping Exchange China (Export) Containerized Freight Index)高見2134.37點，創歷史新高，連升4周累升280.84點，是2020年12月11日後最長升浪。
澳新銀行中國策略師邢兆鵬接受外電訪問時預計，今年全年中國出口都會很強勁，商品供應依賴中國的局面在新興市場經濟體全面免疫前都不會改變，而指數上升反映出口向好加上商品價格普遍上漲，貿易商可以承擔更高運費成本。
「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年5月25日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年5月28日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm
截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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