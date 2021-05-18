阿里巴巴投資越南Masan Group旗下零售業務
文章日期：2021年5月18日 11:29
阿里巴巴（9988）和霸菱亞洲投資基金合組的一個財團，向越南企業Masan Group旗下零售業務The CrownX 投資4億美元，持股5.5%。
The CrownX持有Masan Consumer Holdings及VinCommerce，Masan Group持有The CrownX 80.2%。交易作價相當於估值69億美元。Masan Group正與其他投資者洽談，或再有3至4億美元投資，預計將在2021年完成。
作為交易的一部分，這家越南零售公司將與阿里巴巴的東南亞子公司Lazada合作，在越南擴大數字業務。
阿里巴巴現報207.6元升1.07%。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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