港元拆息個別發展 1個月HIBOR由升轉跌
文章日期：2021年5月18日 11:16
港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR由升轉跌，跌0.07點子至0.08429%，是5月14日後最低，當日報0.08214%。
港元現報7.7522元升值1點子，曾貶值最多2點子，報7.7525元，亦曾升值最多3點子，報7.752元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.08點子至0.03738%；1星期HIBOR升0.43點子至0.05304%；2星期HIBOR升0.14點子至0.06107%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.14點子至0.17179%；6個月期HIBOR無升跌報0.30375%；12個月期HIBOR升0.07點子至0.43429%。
美元指數現報90.746貶值0.188點或0.21%。
美元1個月期LIBOR報0.0975%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0132%，終止連續1日擴闊，利差是2021年5月14日後最低，當日差距為-0.0154%。
對上一次終止連續1日擴闊，是2021年5月12日，當日利差報-0.0146%。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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