蘋果iPad Pro 或延至7月上旬交貨
文章日期：2021年5月18日 11:04
彭博社引述消息指，蘋果新款iPad Pro由於供應問題，買家可能要延長到6月下旬至7月上旬才收到產品，主要是由於MiniLED屏幕生產面對挑戰。
彭博社今年4月已報道，新iPad Pro 的屏幕生產面臨不良成品率的問題，由於新技術的複雜性，新裝置面臨供應限制。今次報道引述的消息指，蘋果的生產合作夥伴仍在設法大批量生產這種更複雜的屏幕。
蘋果發言人拒絕置評。
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截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)
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合辦：明報財經 及 王道財經
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