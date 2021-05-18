David Webb接受訪問時表示「在法庭上顯然要問的是，若你要凍結我的資產，你必須持有有效的理據，那理據是甚麼？」 Webb又指，壹傳媒（0282）業務已錄得多年虧損，黎智英甚至需要動用自己的私人資金才支撐業務，「那麼他從中獲得甚麼利益？我認為律政司需要證明這一點。」

Webb表示，目前已不再持有壹傳媒股份，他沒有透露不再持股的原因。

壹傳媒昨日宣布停牌，以待發出關於（其中包括）香港保安局公布有關凍結控股股東黎智英持有的資產和公司股權的聲明。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

其他報道

澳博：凱旋門娛樂變為梁安琪旗下公司 正評估影響

與華為達成遊戲業務戰略合作 中手游曾飈一成

Michael Burry 沽空Tesla 相關倉位價值5.34億美元

比特幣大好友Michael Novogratz：ETF將成比特幣下一個催化劑

滬深三大指數個別走 人行進行百億人幣逆回購

恒指高開243點 重上10天線 非凡中國升14.7% 李寧跌5%

港股ADR升105點 百度、網易等公布業績 美期、亞股向上

傳亞馬遜正在商談收購美高梅

非凡中國折讓約6.54%減持6000萬股李寧

中國減持美債 結束連續4個月增持