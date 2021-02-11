彭博社：萬國數據擬收購GLP數據中心業務 估值776億元
文章日期：2021年5月18日 10:21
彭博社引述消息指，萬國數據（9698）正考慮收購普洛斯(GLP)的數據中心業務，以擴大其在全球第二大經濟體的數字基礎設施。雙方正進行初步會談，數據中心業務資產估值可能達80億(621億港元)至100億美元(約776億港元)，作為交易的一部分，普洛斯將成為萬國數據的股東。
相關考慮還處於初步階段，兩家公司也有可能決定不進行交易。估值、結構等交易細節可能發生改變。
萬國數據和普洛斯的代表沒有回覆彭博社尋求置評的電話、電郵和簡訊。
萬國數據現報74.4元，升3.6%。
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