澳博：凱旋門娛樂變為梁安琪旗下公司 正評估影響
文章日期：2021年5月18日 10:12
澳博（0880）公布，凱旋門娛樂（集團在澳門經營娛樂場的服務提供方之一）的最終實益擁有權出現變動，已成為執董梁安琪間接全資擁有的公司。澳博公布，雙方早前簽訂的交易並無因此而出現變更，僅成為關連交易。澳博正評估變動的全面影響，包括與公司發生利益衝突及競爭的措施。
公告未有披露凱旋門娛樂股權變動的作價、退股股東名稱。
凱旋門娛樂主要從事娛樂業務、娛樂產品及活動推廣。
澳博指，於本公告日期(17日)凱旋門娛樂由Goldarch Holdings Ltd.全資擁有，而後者由凱旋門控股公司(City Honour Developments Limited及Power Link Fortune Limited)各擁有50%權益。於完成凱旋門股份收購事項後，凱旋門控股公司均由梁安琪全資擁有。因此，凱旋門娛樂因其身為梁安琪的聯繫人而成為上市規則項下公司的關連人士。
澳博現報8.65元，升0.11%。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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