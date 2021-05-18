公告未有披露凱旋門娛樂股權變動的作價、退股股東名稱。

凱旋門娛樂主要從事娛樂業務、娛樂產品及活動推廣。

澳博指，於本公告日期(17日)凱旋門娛樂由Goldarch Holdings Ltd.全資擁有，而後者由凱旋門控股公司(City Honour Developments Limited及Power Link Fortune Limited)各擁有50%權益。於完成凱旋門股份收購事項後，凱旋門控股公司均由梁安琪全資擁有。因此，凱旋門娛樂因其身為梁安琪的聯繫人而成為上市規則項下公司的關連人士。

澳博現報8.65元，升0.11%。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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