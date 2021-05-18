華為Cloud BU總裁、華為消費者業務雲服務總裁張平安表示，中手游將和華為正式達成遊戲業務戰略合作，華為將基於全球化優質渠道、全球前三大的應用生態，全面助力中手游觸達超過7.3億華為終端用戶。

華為還將發揮軟硬協同、「云云協同」的優勢，為中手游提供領先可靠的華為雲服務，並基於華為雲共同探索雲遊戲、VR遊戲等應用場景，提升遊戲運營質量，增強用戶體驗。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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