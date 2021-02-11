此前，特斯拉CEO馬斯克於Twitter上發文指，考慮到對環境的不利影響，特斯拉不再接受比特幣購車。Novogratz認為其對挖礦的評論只是流於表面。他不認為上述情況是比特幣的特有現象，「所有行業皆是如此，包括黃金市場、YouTube同樣要消耗大量電能。馬斯克在清潔能源領域也有業務。」

Novogratz稱，加密貨幣行業正在研究環境、社會和公司治理(ESG)問題，以及如何通過碳補償信用等方式來減輕比特幣的影響。

對於未來比特幣走向，Novogratz認為，即使比特幣最近下跌，比特幣今年全年應該仍會走高。他指出，美國證券交易委員會可能會在今年底或明年初批准比特幣ETF。他估計，ETF將成為下一個催化劑。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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