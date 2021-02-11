Michael Burry 沽空Tesla 相關倉位價值5.34億美元
文章日期：2021年5月18日 09:55
電影「《沽注一擲》（The Big Short）」的主角原型Michael Burry再次出手，根據監管文件顯示，截至3月31日，Burry旗下Scion Asset Management持有針對800,100股Tesla股份的看跌期權。
根據該公司披露的季度持倉文件，相關倉位價值5.34億美元，至於Scion 何時下注Tesla看跌期權及價格是多少，未有披露。
Michael Burry曾在去年12月初的一條Twitter中稱，正沽空Tesla，但該文其後被刪。他亦曾建議馬斯克賣出股票以籌集資金，當時Tesla股價從疫情低點瘋狂拉升，被Burry稱之為「荒唐」。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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