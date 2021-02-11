根據該公司披露的季度持倉文件，相關倉位價值5.34億美元，至於Scion 何時下注Tesla看跌期權及價格是多少，未有披露。

Michael Burry曾在去年12月初的一條Twitter中稱，正沽空Tesla，但該文其後被刪。他亦曾建議馬斯克賣出股票以籌集資金，當時Tesla股價從疫情低點瘋狂拉升，被Burry稱之為「荒唐」。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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