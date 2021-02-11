恒指高開243點 重上10天線 非凡中國升14.7% 李寧跌5%
文章日期：2021年5月18日 09:27
恒指今早高開243點或0.87%，報28438點，重上10天線(28288.5點)及逼近20天線(28562.48點)，成交金額69億元；國指今早高開97點或0.93%，報10601點。恒生科技指數開市報7764點，升0.83%。
藍籌42隻升，5隻下跌，8隻無升跌。申洲國際（2313）升3.29%，報178.7元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）升1.55%，報104.5元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻45點；長和（0001）跌2.23%，報61.45元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低9點。
恒生科技指數成份股20隻升，4隻下跌，7隻無升跌。升幅最大的是同程藝龍（0780）開市報18.6元，升3.33%；跌幅最大的是金蝶（0268）開市報24.8元，跌1.98%。
多間公司公布業績，績前表現如下，百度（9888）開市報188元，升2.73%；網易（9999）開市報165.9元，升1.22%；中通快遞（2057）開市報242.4元，無升跌。
傳亞馬遜正在商談收購美高梅。子公司美高梅中國（2282）開市報11.16元，無升跌。
非凡中國（8032）折讓約6.54%減持6000萬股李寧（2331）。非凡中國開市報0.7元，升14.7%；李寧開市報64.6元，跌5.07%。
中移動（0941）落實「回A」 擬發9.6億股A股上交所掛牌。開市報50.2元，升2.87%。
大快活（0052）發盈喜，料全年盈利升1.5倍。開市報17.44元，升1.16%。
億勝生物科技（1061）首4個月收入升2.42倍。開市報5.26元，升1.15%。
震雄集團（0057）發盈喜，料全年盈利按年大增1.1倍。開市報2.51元，升2.03%。
人瑞人才（6919）公布，截至首季末外包員工錄近3.64萬人，按年增42%。開市報23.1元，無升跌。
時代鄰里（9928）獲控股股東斥456萬元增持。開市報5.25元，無升跌。
恒安國際（1044）公布，許連捷結束36年行政總裁職務，許清流接任。開市報51.25元，升0.2%。
同程藝龍（0780）公布，首季轉盈 賺1.7億人幣。開市報18.6元，升3.33%。
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