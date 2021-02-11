港股ADR升105點 百度、網易等公布業績 美期、亞股向上
文章日期：2021年5月18日 09:00
美股向下，港股ADR升105點或0.37%，報28300點。個股ADR普遍向上/下，騰訊（0700）ADR升0.98%，折合報606.38元；阿里巴巴（9988）跌0.25%，折合報204.88元；美團（3690）升0.29%，折合報254.93元；匯控（0005）升0.46%，折合報48.77元；建行（0939）跌0.52%，折合報6.2元。
道期升0.23%，標期升0.18%，納期升0.25%。日股現升0.72%，韓股現升0.52%，澳股現升0.57%。
港股明日假期，互聯互通北向南水休市。
今日焦點股份可留意：
多間公司公布業績，包括百度（9888）、網易（9999）、中通快遞（2057）等。
傳亞馬遜正在商談收購美高梅。留意子公司美高梅中國（2282）。
非凡中國（8032）折讓約6.54%減持6000萬股李寧（2331）。
中移動（0941）落實「回A」 擬發9.6億股A股上交所掛牌。
大快活（0052）發盈喜，料全年盈利升1.5倍。
億勝生物科技（1061）首4個月收入升2.42倍。
震雄集團（0057）發盈喜，料全年盈利按年大增1.1倍。
人瑞人才（6919）公布，截至首季末外包員工錄近3.64萬人，按年增42%。
時代鄰里（9928）獲控股股東斥456萬元增持。
恒安國際（1044）公布，許連捷結束36年行政總裁職務，許清流接任。
同程藝龍（0780）公布，首季轉盈 賺1.7億人幣。
「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年5月25日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年5月28日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
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截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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