道期升0.23%，標期升0.18%，納期升0.25%。日股現升0.72%，韓股現升0.52%，澳股現升0.57%。

港股明日假期，互聯互通北向南水休市。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括百度（9888）、網易（9999）、中通快遞（2057）等。

傳亞馬遜正在商談收購美高梅。留意子公司美高梅中國（2282）。

非凡中國（8032）折讓約6.54%減持6000萬股李寧（2331）。

中移動（0941）落實「回A」 擬發9.6億股A股上交所掛牌。

大快活（0052）發盈喜，料全年盈利升1.5倍。

億勝生物科技（1061）首4個月收入升2.42倍。

震雄集團（0057）發盈喜，料全年盈利按年大增1.1倍。

人瑞人才（6919）公布，截至首季末外包員工錄近3.64萬人，按年增42%。

時代鄰里（9928）獲控股股東斥456萬元增持。

恒安國際（1044）公布，許連捷結束36年行政總裁職務，許清流接任。

同程藝龍（0780）公布，首季轉盈 賺1.7億人幣。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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