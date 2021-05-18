傳亞馬遜正在商談收購美高梅
文章日期：2021年5月18日 08:48
The Information引述消息報道，亞馬遜正在商談收購美高梅，將是亞馬遜迄今為止在娛樂領域擴張的最大行動，目前尚不清楚亞馬遜與美高梅的討論情況，可能不會達成任何協議，報其他公司也在考慮競標。
美高梅的股東包括Anchorage Capital Group、Highland Capital Management和Solus Alternative Asset Management等私募股權公司。
「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場
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日期：2021年5月25日 (星期二)
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截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)
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合辦：明報財經 及 王道財經
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