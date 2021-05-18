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傳亞馬遜正在商談收購美高梅

文章日期：2021年5月18日 08:48

The Information引述消息報道，亞馬遜正在商談收購美高梅，將是亞馬遜迄今為止在娛樂領域擴張的最大行動，目前尚不清楚亞馬遜與美高梅的討論情況，可能不會達成任何協議，報其他公司也在考慮競標。

美高梅的股東包括Anchorage Capital Group、Highland Capital Management和Solus Alternative Asset Management等私募股權公司。

 

 

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場 

 

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

 

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

 

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

 

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