中國減持美債 結束連續4個月增持
文章日期：2021年5月18日 08:31
美國財政部數據顯示，中國3月減持美債，美債持有量從前一個月觸及的2019年中以來高位回落。中國3月份減持38億美元美債後，仍持有1.1萬億美債，為第二大美國國債海外持有人，僅次於日本。
此前中國連續四個月增持美國國債，為2017年以來持續最久的連續增持。
日本3月持有美國國債規模亦連續第二個月下跌，減少177億美元，達1.240萬億美元。3月份，所有國家的美國國債海外持有量下降703億美元，達7.028萬億美元。
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