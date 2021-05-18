道瓊斯工業平均指數收跌54點，跌幅0.16%，報34327點。標普500指數收跌10點，跌幅0.26%，報4163點。納斯達克綜合指數收跌50點，或0.38%，報13379點。

家得寶跌1.12%，報320.01美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低23點，而Caterpillar升1.06%，報244.79元，貢獻道指16點。

科技股方面，蘋果收市報126.27元，跌0.92%，谷歌母公司Alphabet收市報2288.92元，升0.46%，亞馬遜收市報3270.39元，升1.47%，Facebook收市報315.46元，跌0.15%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.06%，報442點。德國DAX指數收跌0.13%，報15396點；法國CAC 40指數跌0.28%，報6367點；英國富時100指數收跌0.16%，報7032點。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經