中移動落實「回A」 擬發9.6億股A股上交所掛牌
文章日期：2021年5月17日 21:50
ADR被紐約交易所除牌的中移動（0941）公布，計劃發行9.64億股人民幣新股，於上海交易所主板掛牌，已委任中金及中信證券為保薦人及主承銷商。建議尚待股東會表決及相關監管機構批准。中移動今日收報48.8元，微升0.5%。
是次擬發行A股佔中移動經擴大後總股本4.5%，倘行使超額配售權，則發行新股股數增至11億股，佔經擴大後總股本5.14%，香港股份及香港公眾持有股份最多攤薄至94.86%及25.87%。
中移動表示，是次集資所得擬用於5G精品網絡建設項目、雲資源新型基礎設施建設項目、千兆智家建設項目、智慧中台建設項目、新一代信息技術研發及數智生態建設項目等。中移動執行董事兼董事長楊杰今年3月表示，注意到國內資本市場對中概股回流至A股市場出現新政策和新變化，「回A」有利公司發展，亦能貼近國內市場投資者，與國內投資者分享公司成長和收益。
三大中資電訊商中移動、中聯通（0762）及中電信（0728）本月初公布，於紐交所董事會旗下委員會覆核失敗，其美國預託證券（ADR）要退市收場。
其他報道
大市波幅、成交縮 恒指升166點 北水第5日流入 藥股、教育股搶眼