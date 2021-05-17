是次擬發行A股佔中移動經擴大後總股本4.5%，倘行使超額配售權，則發行新股股數增至11億股，佔經擴大後總股本5.14%，香港股份及香港公眾持有股份最多攤薄至94.86%及25.87%。

中移動表示，是次集資所得擬用於5G精品網絡建設項目、雲資源新型基礎設施建設項目、千兆智家建設項目、智慧中台建設項目、新一代信息技術研發及數智生態建設項目等。中移動執行董事兼董事長楊杰今年3月表示，注意到國內資本市場對中概股回流至A股市場出現新政策和新變化，「回A」有利公司發展，亦能貼近國內市場投資者，與國內投資者分享公司成長和收益。

三大中資電訊商中移動、中聯通（0762）及中電信（0728）本月初公布，於紐交所董事會旗下委員會覆核失敗，其美國預託證券（ADR）要退市收場。

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