大快活發盈喜 料全年盈利升1.5倍
文章日期：2021年5月17日 20:43
餐飲股大快活（0052）發盈喜，預計截至3月底的財年純利約1.5億元，上財年純利則為6100萬元，意味純利按年升1.46倍。
集團指，純利按年增加主要因從本港及內地政府獲得與新冠疫情相關的資助及津貼，其中包括保就業計劃下的津貼。該保就業的津貼已全數用作支付集團香港僱員的薪酬及工資。
同昤，集團致力透過提昇產品及其網上訂餐系統「Click and Collect」，以及外部的外送平台推廣外賣業務以改善集團整體的生產力與效率。集團亦已採取積極措施以促進其成本控制，包括但不限於透過具彈性的編制以提高員工的生產力、與業主和供應商以獲得最優惠的合約條款為目標作磋商、簡化物流 與倉儲安排及有效地控制其他營運費用等。
此外，與上財年相比，使用權資產以及其他物業，機器和設備的減值虧損增加，抵消了部分該年度股東應佔溢利的增加。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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