集團指，純利按年增加主要因從本港及內地政府獲得與新冠疫情相關的資助及津貼，其中包括保就業計劃下的津貼。該保就業的津貼已全數用作支付集團香港僱員的薪酬及工資。

同昤，集團致力透過提昇產品及其網上訂餐系統「Click and Collect」，以及外部的外送平台推廣外賣業務以改善集團整體的生產力與效率。集團亦已採取積極措施以促進其成本控制，包括但不限於透過具彈性的編制以提高員工的生產力、與業主和供應商以獲得最優惠的合約條款為目標作磋商、簡化物流 與倉儲安排及有效地控制其他營運費用等。

此外，與上財年相比，使用權資產以及其他物業，機器和設備的減值虧損增加，抵消了部分該年度股東應佔溢利的增加。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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