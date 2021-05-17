億勝生物科技首4個月收入升2.42倍
文章日期：2021年5月17日 20:05
億勝生物科技（1061）今日公布截至4月底的營運數據，收入錄得4.38億元，較去年同期升2.42倍。集團表示，隨著國家醫院門診運作於去年9月恢復正常，於去年第三季起恢復至疫情前的水平，直至今年首四個月仍保持趨勢。
億勝生物科技表示，今年首四個月的業績表現顯示集團的業務極具韌性，並繼續按疫情前的水平運作。
億勝生物科技收報5.2元，全日跌0.76%，成交額達641萬元。
「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年5月25日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年5月28日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
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截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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