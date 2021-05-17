金管局未「收水」 維持逆周期資本比率
文章日期：2021年5月17日 19:41
金管今天公布，維持逆周期緩衝資本（CCyB）比率為1%，金管局總裁余偉文說：「儘管香港經濟出現一些初步復蘇的跡象，鑑於全球疫情反覆，經濟環境仍處於極度不明朗的狀況，因此現階段適宜將CCyB比率維持不變，並繼續觀察未來幾季的情況。」
CCyB是《巴塞爾協定三》監管資本架構的重要部分，銀行須根據當地金融監管機構規定預備基本要求以外的資本，作為應付經濟低潮的緩衝。金管局原定CCyB比率為2.25%，在2019年10月香港經濟因為社會運動等出現衰退時已降至2%。至去年3月疫情下再大手降至1%，當時曾表示可釋放5000億元貸款額度。今次維持CCyB比率不變，即是雖然本港經濟今年首季大幅反彈7.9%，但金管局未有「收水」。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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