CCyB是《巴塞爾協定三》監管資本架構的重要部分，銀行須根據當地金融監管機構規定預備基本要求以外的資本，作為應付經濟低潮的緩衝。金管局原定CCyB比率為2.25%，在2019年10月香港經濟因為社會運動等出現衰退時已降至2%。至去年3月疫情下再大手降至1%，當時曾表示可釋放5000億元貸款額度。今次維持CCyB比率不變，即是雖然本港經濟今年首季大幅反彈7.9%，但金管局未有「收水」。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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