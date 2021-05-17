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蔣麗芸父親旗下震雄發盈喜 料全年盈利按年大增1.1倍

文章日期：2021年5月17日 18:18

民建聯議員蔣麗芸父親、老牌工業家蔣震旗下震雄集團（0057）發出盈利預喜，截至今年三月底止年度之未經審核綜合管理賬目及可獲得的資料顯示，受惠於迅速地提高產能，致使注塑機業務收益按年增加約56%；及生產規模經濟及效益提升，致毛利率持續改善下，預期股東應佔綜合溢利按年錄得不少於110%增長。

翻查資料顯示，該集團20年度獲利才9365.1萬元，若預期今年度盈利按年錄得不少於110%增長，盈利水平將接近2億元水平。該集團今日收市報2.46元，升2.5%。

 

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場 

 

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

 

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

 

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

 

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