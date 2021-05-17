匯豐表示，交易客戶為為所駐港的機構投資者，客戶一直有投資於中國內地債券。匯豐與該名客戶及客戶的債券託管銀行，在第三方在岸人民幣之相關監管申請，以至交易結算的過程中緊密溝通及協調，以完成該宗交易。匯豐資本市場大中華區業務主管陳紹宗表示，環球投資者將可透過不同的銀行獲享具競爭力的匯率或交易費，而受惠於該項新措施。

匯豐指，外匯交易優化措施不但進一步為投資者提供更多便利和選擇，它同時亦是富時羅素確認將中國政府債券，於2021年10月起納入富時世界政府債券指數（WGBI）的關鍵要求之一。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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