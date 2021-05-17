匯豐完成首宗北向債券通第三方在岸人民幣外匯交易
文章日期：2021年5月17日 18:07
匯豐公布，已完成首宗債券通北向交易的第三方在岸人民幣外匯交易。債券通投資者以往只能通過其債券託管銀行進行人民幣外匯交易對沖貨幣風險，不過今年3月金管局公布指引，投資者可同時與多於一間的銀行進行在岸人民幣的貨幣兌換及外幣對沖，增加更大靈活性。
匯豐表示，交易客戶為為所駐港的機構投資者，客戶一直有投資於中國內地債券。匯豐與該名客戶及客戶的債券託管銀行，在第三方在岸人民幣之相關監管申請，以至交易結算的過程中緊密溝通及協調，以完成該宗交易。匯豐資本市場大中華區業務主管陳紹宗表示，環球投資者將可透過不同的銀行獲享具競爭力的匯率或交易費，而受惠於該項新措施。
匯豐指，外匯交易優化措施不但進一步為投資者提供更多便利和選擇，它同時亦是富時羅素確認將中國政府債券，於2021年10月起納入富時世界政府債券指數（WGBI）的關鍵要求之一。
「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年5月25日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年5月28日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm
截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
其他報道
大市波幅、成交縮 恒指升166點 北水第5日流入 藥股、教育股搶眼
大市波幅、成交縮 恒指升166點 北水第5日流入 藥股、教育股搶眼