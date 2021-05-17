他表示，因為這些行業受疫情影響較少，貸款方亦是長期合作伙伴，因此資產質素保持良好。今年疫情持續，銀行業仍面臨一定挑戰，不過市場對今年全球經濟增長有較佳的預期，該行會平衡貸款增量和資產質素的關係，有信心實現全年中高單位數增長的目標。

對於銀行盈利預期，財務總監隋洋表示，目前美元和港元1個月拆息只有14點子（1厘等於100點子）和12點子，對銀行經營有較大壓力。不過因應經濟環境復蘇，市場預期聯儲局最快在明年下半年，最遲在2023年加息，對該行可從中受益。另外，市場看氣氛好轉，有利投資類的手續費表現，及後視乎資本市場表現，在經濟復蘇、跨境逐步恢復下，外幣、信用卡等傳統手續費也有一定程度好轉。

對於派息，隋洋指現時目前資本比率高於監管要求及同業，預期今年監管機構對派息政策會有所回暖，考慮銀行發展、監管要求及股東回報後再作決定。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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