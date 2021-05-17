中銀香港：全年貸款增速可達中高單位數目標
文章日期：2021年5月17日 17:59
本港經濟回暖，中銀香港（2388）副總裁王兵回應股東提問時，表示今年首季該行貸款增長3.9%，較市場平均增速高1.5個百分點。今年公司貸款，特別是在本港取用的貸款增長良好，行業以受疫情影響較少的物業投資、資訊科技、股票等增長較好，另外按揭亦較市場增速高0.8個百分點。
他表示，因為這些行業受疫情影響較少，貸款方亦是長期合作伙伴，因此資產質素保持良好。今年疫情持續，銀行業仍面臨一定挑戰，不過市場對今年全球經濟增長有較佳的預期，該行會平衡貸款增量和資產質素的關係，有信心實現全年中高單位數增長的目標。
對於銀行盈利預期，財務總監隋洋表示，目前美元和港元1個月拆息只有14點子（1厘等於100點子）和12點子，對銀行經營有較大壓力。不過因應經濟環境復蘇，市場預期聯儲局最快在明年下半年，最遲在2023年加息，對該行可從中受益。另外，市場看氣氛好轉，有利投資類的手續費表現，及後視乎資本市場表現，在經濟復蘇、跨境逐步恢復下，外幣、信用卡等傳統手續費也有一定程度好轉。
對於派息，隋洋指現時目前資本比率高於監管要求及同業，預期今年監管機構對派息政策會有所回暖，考慮銀行發展、監管要求及股東回報後再作決定。
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