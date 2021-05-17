李文佳表示，公司招聘業務已由疫情中恢復，去年第四季度出現爆發增長。他表示，移動支付、互聯網電商、新能源汽車行業均出現強勁用人需求，去年下半年公司與行業內企業簽單，相信今年將可繼續貢獻業績增量。他表示，服務單價亦有所上升，形容企業有需求，因此「願意出錢」。

首席投資官柯霆鈞表示，去年斥資收購天津迅騰15%股權，為公司上市後首筆投資，是看中對方有40餘個院校，有約40萬名大學生，與公司有協同效應，且估值合理。他表示，收購至今對其滿意，公司其後曾安排一家互聯網酒店旅遊的新經濟企業，與迅騰旗下一院校進行外包合作。

柯霆鈞表示，未能透露是否仍有回購計劃，但表示公司有儲備，「想做就有能力做」。

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