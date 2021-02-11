緊隨收購後，岑釗雄持有近4.63億股時代鄰里，佔公司已發行股本總數約46.94%。控股股東岑釗雄更指，對公司未來前景和長期發展充滿信心，不排除於時機恰當時在適用法律及法規的規限下進一步增持公司股份。

時代鄰里今日升1.74%，收報5.25元。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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