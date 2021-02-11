時代鄰里獲控股股東斥456萬元增持
文章日期：2021年5月17日 17:28
股價一直走弱的物管股時代鄰里（9928）公布，在5月12日至14日期間，控股股東岑釗雄旗下的卓源在公開市場以每股5.07元增持90萬股，涉資456.3萬元。集團指，控股股東增持充分顯示其對公司作出的長期承諾以及對公司的整體發展前景及增長潛力充滿信心。
緊隨收購後，岑釗雄持有近4.63億股時代鄰里，佔公司已發行股本總數約46.94%。控股股東岑釗雄更指，對公司未來前景和長期發展充滿信心，不排除於時機恰當時在適用法律及法規的規限下進一步增持公司股份。
時代鄰里今日升1.74%，收報5.25元。
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方式：以Zoom視像會議進行
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合辦：明報財經 及 王道財經
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