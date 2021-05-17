恒安：許連捷結束36年行政總裁職務 許清流接任
文章日期：2021年5月17日 17:12
紙巾股恒安國際（1044）公布，已擔任行政總裁36年的許連捷因希望投入更多時間至其家庭及私人事務而辭任，並於8月17日起生效，但留任執董及副主席職務，為集團長遠發展繼續提供支持。集團同時委任許連捷之子許清流接任行政總裁一職，同時行效。
許清流於去年12月加入恒安擔任執行董事，現負責集團的戰略發展事宜提供規劃、指導及策略意見，並將於接任行政總裁後負責監督集團的整體營運。其弟許清池亦為集團執董。
許清流將有權收取5000元董事袍金，就行政總裁職位每年額外支薪700萬元，及享有300萬元的福利津貼。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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