報道引述消息指，內地監管機構有份協調上述計劃，意味如果有需要，華融可以從工行（1398）等機構獲得資金支持，目前並不確定這一安排在8月底之後是否會延續。

根據彭博數據顯示，8月底前華融及旗下子公司有約28.3億美元的境內外債券到期。

中國華融、中國銀保監會和工行未能立即予以置評。

彭博數據顯示，華融及子公司境內外債券存續規模約410億美元，是被全球機構最為廣泛持有的國企債券之一。中國財政部目前仍是中國華融的大股東。報道指，若華融發生債務違約或者減記，勢必加速打破市場對中國政府在必要時會對重要國企出手相助的想法。

「市況風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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