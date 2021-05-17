彭博社：華融已獲國有大行融資協議 確保8月底前都能足額還債
文章日期：2021年5月17日 17:10
彭博社引述消息指，中國華融資產管理公司已和國有大型商業銀行達成融資協議，可確保其至少在8月底前都能足額償還到期債券，公司目標也是在此之前公佈2020年度業績報告。
報道引述消息指，內地監管機構有份協調上述計劃，意味如果有需要，華融可以從工行（1398）等機構獲得資金支持，目前並不確定這一安排在8月底之後是否會延續。
根據彭博數據顯示，8月底前華融及旗下子公司有約28.3億美元的境內外債券到期。
中國華融、中國銀保監會和工行未能立即予以置評。
彭博數據顯示，華融及子公司境內外債券存續規模約410億美元，是被全球機構最為廣泛持有的國企債券之一。中國財政部目前仍是中國華融的大股東。報道指，若華融發生債務違約或者減記，勢必加速打破市場對中國政府在必要時會對重要國企出手相助的想法。
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