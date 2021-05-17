季內收入錄16.14億元，按年增加60.6%，經調整EBITDA按年升162.7%至4.17億元，經調整EBITDA利潤率按年增加15.8%至25.9%。期內經調整溢利按年增加279.5%至2.96億元。

首季集團平均月活躍用戶按年增加57.8%至2.34億人，平均月付費用戶按年增加84.5%至2730萬人。截至今年3月底止12個月，付費用戶按年增加12.9%至1.693億人。

「市況風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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