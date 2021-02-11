恒指今早高開102點，曾升最多240點，內地公布數據後回落，雖然競價時段再挾高30點左右，但收市亦升166點或0.59%，報28194點，受制於10天線(28300.41點)；國指升98點或0.95%，報10503點。恒生科技指數收報7699點，升1.78%。

藍籌24隻升，26隻下跌，5隻無升跌。美團（3690）升4.18%，收報254.2元，是升幅最大的藍籌，騰訊（0700）升3%，收報600.5元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻78點；電能實業（0006）跌6.12%，收報46.75元，是跌幅最大的藍籌。創科實業（0669）跌2.82%，收報134.5元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低14點。

恒生科技指數成份股26隻升，5隻下跌。升幅最大的是金蝶（0268）收報25.3元，升6.53%；跌幅最大的是中芯（0981）收報23.25元，跌2.11%。

北水南下合計淨流入84.56億元，較上日增加80.09%，連續第5日流入，累計流入321.84億元。南水北上合計淨流入25.78億元人民幣，較上日減少71.46%，連續第2日流入，累計流入116.12億元。

新股表現

順豐房地產投資信託基金 （2191）上市，定價4.98元。收報4.16元，跌16.4%。

午後消息股表現

馬斯克：Tesla未賣出任何比特幣 低位反彈6%。區塊鏈概念股仍向下，火幣科技（1611）收報19.32元，跌4.83%；栢能集團（1263）收報3.9元，跌2.5%；BC科技（0863）收報18.86元，跌2.78%；雄岸科技（1647）收報0.3元，跌3.23%；美圖公司（1357）收報2元，跌3.38%。

中電（0002）首季售電量升0.9% 第一期中期息0.63元 按年持平。收報78.55元，跌1.19%。

今早及隔晚消息股表現

內地修訂民辦教育條例，教育股個別發展。中教控股（0839）創上市新高，見20.25元，收報18.7元，升5.17%；宇華教育（6169）收報7.76元，升9.76%；睿見教育（6068）見52周低2.43元，收報2.44元，跌9.63%。

百度（9888）曾升逾半成，獲大鱷索羅斯於首季買入。收報183元，升3.92%。

同程藝龍（0780）今公布業績，績前收報18元，升2.86%。

京東（9618）分拆的京東物流（2618）今日起招股。京東收報265.8元，跌0.89%。

暢捷通（1588）與美團簽戰略合作協議（3690）。暢捷通收報21元，升2.94%；美團收報254.2元，升4.18%。

東方航空（0670）上月旅客周轉量升逾兩倍。收報3.46元，升1.17%。

中國平安（2318）首四個月新業務保費按年升7.05%。收報81.6元，升0.49%。

破頂股表現

藥股破頂，包括，金斯瑞（1548）創52周高，見25.05元，收報24.4元，升2.09%；神威藥業（2877）創52周高，見6.76元，收報6.54元，升2.19%；康臣葯業（1681）創52周高，見5.33元，收報5.28元，升7.1%；東瑞製葯（2348）創52周高，見1.89元，收報1.8元，升8.43%。

其他破頂股包括，現代牙科（3600）創上市新高，見4.77元，收報4.77元，升10.42%；東方表行集團（0398）創52周高，見3.64元，收報3.59元，升1.99%；威雅利（0854）創52周高，見3.55元，收報3.55元，無升跌。

其他報道

任鄭志剛SPAC承銷團 富途：開拓多元化投資產品

金山工業冀物色購併 提升線上銷售比重

周大福：專注內地不代表棄港 內地「跑快啲」助雙贏

有片︳周大福「雙MD」攻內地 陳世昌難忘遭誤為「冒牌貨」勢拓次級城市

滬深三大指數連升兩個交易日 上證企穩3500點大關

馬斯克：Tesla未賣出任何比特幣 低位反彈6%

【幫你格價】新iBond長揸收息更著數

SHOPLINE：去年註冊開店商戶數目升八成

恒指半日升109點 吉利升4.2% 順豐房託跌14.4%

中電首季售電量升0.9% 第一期中期息0.63元 按年持平

內地修訂民辦教育條例 教育股個別發展

滬指升穿3500點 半日漲逾1%

傳金管局研究 盈富基金管理人是否需換馬

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR由跌轉升

百度曾升逾半成 獲大鱷索羅斯於首季買入

高盛擬在內地增聘人手