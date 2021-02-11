大市波幅、成交縮 恒指升166點 北水第5日流入 藥股、教育股搶眼
文章日期：2021年5月17日 16:19
大市淡靜，全日高低波幅僅194點，成交金額1456億元，較上日減少3.47%，是5月5日1011.98億元成交後最少。
恒指今早高開102點，曾升最多240點，內地公布數據後回落，雖然競價時段再挾高30點左右，但收市亦升166點或0.59%，報28194點，受制於10天線(28300.41點)；國指升98點或0.95%，報10503點。恒生科技指數收報7699點，升1.78%。
藍籌24隻升，26隻下跌，5隻無升跌。美團（3690）升4.18%，收報254.2元，是升幅最大的藍籌，騰訊（0700）升3%，收報600.5元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻78點；電能實業（0006）跌6.12%，收報46.75元，是跌幅最大的藍籌。創科實業（0669）跌2.82%，收報134.5元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低14點。
恒生科技指數成份股26隻升，5隻下跌。升幅最大的是金蝶（0268）收報25.3元，升6.53%；跌幅最大的是中芯（0981）收報23.25元，跌2.11%。
北水南下合計淨流入84.56億元，較上日增加80.09%，連續第5日流入，累計流入321.84億元。南水北上合計淨流入25.78億元人民幣，較上日減少71.46%，連續第2日流入，累計流入116.12億元。
新股表現
順豐房地產投資信託基金 （2191）上市，定價4.98元。收報4.16元，跌16.4%。
午後消息股表現
馬斯克：Tesla未賣出任何比特幣 低位反彈6%。區塊鏈概念股仍向下，火幣科技（1611）收報19.32元，跌4.83%；栢能集團（1263）收報3.9元，跌2.5%；BC科技（0863）收報18.86元，跌2.78%；雄岸科技（1647）收報0.3元，跌3.23%；美圖公司（1357）收報2元，跌3.38%。
中電（0002）首季售電量升0.9% 第一期中期息0.63元 按年持平。收報78.55元，跌1.19%。
今早及隔晚消息股表現
內地修訂民辦教育條例，教育股個別發展。中教控股（0839）創上市新高，見20.25元，收報18.7元，升5.17%；宇華教育（6169）收報7.76元，升9.76%；睿見教育（6068）見52周低2.43元，收報2.44元，跌9.63%。
百度（9888）曾升逾半成，獲大鱷索羅斯於首季買入。收報183元，升3.92%。
同程藝龍（0780）今公布業績，績前收報18元，升2.86%。
京東（9618）分拆的京東物流（2618）今日起招股。京東收報265.8元，跌0.89%。
暢捷通（1588）與美團簽戰略合作協議（3690）。暢捷通收報21元，升2.94%；美團收報254.2元，升4.18%。
東方航空（0670）上月旅客周轉量升逾兩倍。收報3.46元，升1.17%。
中國平安（2318）首四個月新業務保費按年升7.05%。收報81.6元，升0.49%。
破頂股表現
藥股破頂，包括，金斯瑞（1548）創52周高，見25.05元，收報24.4元，升2.09%；神威藥業（2877）創52周高，見6.76元，收報6.54元，升2.19%；康臣葯業（1681）創52周高，見5.33元，收報5.28元，升7.1%；東瑞製葯（2348）創52周高，見1.89元，收報1.8元，升8.43%。
其他破頂股包括，現代牙科（3600）創上市新高，見4.77元，收報4.77元，升10.42%；東方表行集團（0398）創52周高，見3.64元，收報3.59元，升1.99%；威雅利（0854）創52周高，見3.55元，收報3.55元，無升跌。
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