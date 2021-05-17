林顯立指出，在新冠疫情影響下，經電商及線上銷售已佔內地業務比重30%，在英國的比重更高達50%。GP工業亞洲區企業發展及策略投資總監羅揚傑更稱，在東南亞及南亞市場更有不少新的機會出現。至於在內地市場方面，集團在內地的電池業務市場佔有率逾兩成比重，正部署進一步提升市場佔有率，及因應在未來5至10年市場需要對一次性使用電池更新換代，尋求新的發展空間。另可循環再用的Recyko電池產品，有望今年底，在北歐及中國市場轉以全新形象推出。

羅宏澤說，因應業務發展及控制成本所需，撇除中美貿易戰因素，集團在過去5年更新產能方面，已將海外產能提升至30%，並且有意提高海外產能的比重至40%至50%比重。另之前增購的泰國揚聲器廠房，已覆蓋印度及東盟市場，將來會提升設施，兼覆蓋出口美國市場。

由於近年生產物料如鈷等漲價，加上人民幣升值，因此羅宏澤指出，已對下游電池產品提升價格雙位數字。另在物料庫存平均做2至3個月庫存，及就物料進行半年或以上期間對沖。集團更在疫情期間、在去年尾仍然開發出新的喇叭產品，今年仍會有5款新喇叭產品面世。因應未來市場邁向物聯網的世代，該集團正部署發展新的方案。集團在3月底止年度共10億美元的營業額中，電池業務、高級音響及策略投資各佔6億美元、2.5億美元及1.5億美元。受惠於疫情期間居家工作，音響及電池業務分別錄得按年25%及逾10%銷售增長。

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