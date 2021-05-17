中港業務互相借鏡「好得意」

陳世昌表示，一直與香港團隊有緊密溝通，內地業務有很多值得借鏡之處，笑指「覺得（情况）好得意」，因為以往「內地咩都學哂香港」，但現時已是互相借鏡，例如香港努力拓展數碼化業務，只是較為低調，疫情下就加快發展電商及體驗店。

他形容，以往內地與香港生意各佔一半，不過香港經歷社會事件，加上封關一年多，遊客無法來港，只靠本地消費者，不會急切在幾日內購物，而內地遊客留在內地消費，消費心態改變，促成過去一年多內地生意表現強勁。

有信心成反彈最快珠寶品牌之一

展望香港疫情過後的表現，陳世昌充滿信心，預計周大福將是最快反彈的品牌之一，因為集團已做好準備工夫，亦是舉足輕重的珠寶品牌，除非香港所有人不再喜歡珠寶，否則無可能會一蹶不振。

至於香港店舖數量，陳世昌形容，過去數年已一直調整分店網絡，亦是回應投資者對集團的期望，該減省的成本已經減少，部分不需要再發展的分店已關閉，期望疫情受控、香港與內地通關之後，集團定必會重新發展，有信心未來開設更多分店。

[專訪]