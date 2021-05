比特幣價格近期大上大落,其中一個原因是市場對Tesla創立人馬斯克的言論左右,市場被馬斯克言論惹怒,於Twitter上作出指責,剛剛,馬斯克回覆其中一個Twitter表示,Tesla未賣出任何比特幣(To clarify speculation, Tesla has not sold any Bitcoin)。