據SHOPLINE《2021香港開店白皮書》的調查結果，「口罩」成為年度關鍵字，周四、周六則是每周訂單的高峰日子，平日訂單集中在晚上10至12時；周末就在上午10至11時、中午12時至下午1時。

調查結果顯示，49.4%受訪商戶表示除網店以外，亦有經營實體自營店。SHOPLINE香港區總經理韋百濤指出，去年加入網購市場的商戶包括旅行社，由於無法出國旅行，旅行社改為出售當地手信，亦有餐廳出售自煮包等等。他相信，今年新增店家人數不會由升轉跌，仍會錄得增長，但增長率不如去年強勁。

另外，去年有22%店家有進行跨境銷售，主要類型包括流行衣飾、綜合零售及美妝保養，當中34%訂單來自澳門，14%及12%來自美國及台灣，另75%受訪商戶將會拓展跨境電商銷售。韋百濤指出，SHOPLINE現時在東南亞均有辦公室，香港製造產品十分受歡迎，可幫助店家打入當地市場。

記者：蕭嘉聰