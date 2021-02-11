恒指今早高開102點，高位曾升240點，高見28268.38點，逼近10天線(28294.71點)，不過，內地公布的4月份工業增加值、消費品零售總額均遜預期，大市升幅收窄，恒指半日升109點或0.39%，報28137點，成交金額833億元；國指升74點或0.72%，報10479點。恒生科技指數收報7676點，升1.47%。