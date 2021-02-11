恒指半日升109點 吉利升4.2% 順豐房託跌14.4%
文章日期：2021年5月17日 12:15
恒指今早高開102點，高位曾升240點，高見28268.38點，逼近10天線(28294.71點)，不過，內地公布的4月份工業增加值、消費品零售總額均遜預期，大市升幅收窄，恒指半日升109點或0.39%，報28137點，成交金額833億元；國指升74點或0.72%，報10479點。恒生科技指數收報7676點，升1.47%。
藍籌25隻升，30隻下跌。吉利（0175）升4.21%，收報18.32元，是升幅最大的藍籌，騰訊（0700）升2.74%，收報599元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻71點；電能實業（0006）跌6.02%，收報46.8元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）跌0.62%，收報48.45元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低14點。
恒生科技指數成份股27隻升，4隻下跌。升幅最大的是新東方在綫（1797）收報13.08元，升6.51%；跌幅最大的是中芯（0981）收報23.1元，跌2.74%。
北水南下合計淨流入50.26億元，較上日增加7.04%，連續第5日流入，累計流入287.54億元。南水北上合計淨流入38.69億元人民幣，較上日減少57.17%，連續第2日流入，累計流入129.03億元。
內地4月住宅售價按月上升。內房股個別發展，非藍籌內房新城發展（1030）收報8.3元，升2.98%；雅居樂（3383）收報11.28元，跌6.62%；藍籌內房碧桂園（2007）收報9.42元，升0.75%；華潤置地（1109）收報35.3元，跌0.56%。
中海外（0688）獲母公司增持303萬股，不排除進一步增持。中海外收報18.44元，跌0.22%。
百度（9888）曾升逾半成，獲大鱷索羅斯於首季買入。百度收報184.8元，升4.94%。
內地修訂民辦教育條例 教育股個別發展。中教控股（0839）創上市新高，見20.25元，收報19.38元，升9%；宇華教育（6169）收報7.83元，升10.75%；中國科培（1890）收報5.92元，升9.43%；睿見教育（6068）收報2.55元，跌5.56%；卓越教育集團（3978）見52周低2.2元，收報2.22元，跌3.9%；思考樂教育（1769）收報6.84元，升26.67%。
中電（0002）、同程藝龍（0780）公布業績。績前中電收報78.95元，跌0.69%；同程藝龍收報17.98元，升2.74%。
順豐房地產投資信託基金 （2191）上市，定價4.98元。半日收報4.26元，跌14.45%。
京東（9618）分拆的京東物流（2618）今日起招股。京東收報263.8元，跌1.64%。
暢捷通（1588）與美團簽戰略合作協議（3690）。暢捷通收報21.7元，升6.37%；美團收報252.4元，升3.44%。
東方航空（0670）上月旅客周轉量升逾兩倍。收報3.47元，升1.46%。
中國平安（2318）首四個月新業務保費按年升7.05%。收報81.35元，升0.18%。
破頂股表現
多隻藥股破頂，包括，金斯瑞（1548）創52周高，見25.05元，收報23.9元，無升跌；神威藥業（2877）創52周高，見6.76元，收報6.44元，升0.63%；康臣葯業（1681）創52周高，見5.33元，收報5.25元，升6.49%；東瑞製葯（2348）創52周高，見1.89元，收報1.8元，升8.43%。
其他破頂股包括，東方表行集團（0398）創52周高，見3.64元，收報3.63元，升3.13%；威雅利（0854）創52周高，見3.55元，收報3.55元，無升跌。
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