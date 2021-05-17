修訂後的《民辦教育促進法實施條例》，規定實施義務教育的民辦學校不得與利益關聯方進行交易，其他民辦學校與利益關聯方進行交易的，不得損害國家利益、學校利益和師生權益。

條例又規定，實施義務教育的公辦學校不得舉辦或參與舉辦民辦學校，也不得轉為民辦學校，其他公辦學校不得舉辦或者參與舉辦營利性民辦學校。嚴禁任何社會組織和個人通過兼併收購、協議控制等方式控制實施義務教育、非營利性學前教育的民辦學校，加強對外方為實際控制人的社會組織辦學的監管等。

花旗認為，新規完全禁止K9學校與利益關聯方進行交易、禁止協議控制K9學校，這類要求比預期更嚴。將睿見教育（6068）評級由買進下調至賣出，目標價2.5元，認為新規可能導致派息更少、K9學校成長前景承壓。睿見教育現報2.55元，跌5.56%。

花旗認為，新規利好高等教育，尤其是職業教育股，看好宇華教育（6169）、中教控股（0839）、希望教育（1765）、中國科培（1890）、新高教集團（2001）。

宇華教育現報7.81元，升10.47%；中教控股創上市新高，見20.25元，現報19.42元，升9.22%；希望教育現報2.45元，升3.81%；中國科培現報5.92元，升9.43%；新高教現報6.13元，升6.79%。

其他教育股方面，思考樂教育（1769）現報6.8元，升25.93%；天立教育（1773）現報5.02元，跌4.56%；卓越教育集團（3978）見52周低2.2元，現報2.21元，跌4.33%；新東方（9901）現報92.9元，升3.57%。

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